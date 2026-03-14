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Premios startTIC a la innovación tecnológica

La incubadora de alta tecnología startTIC celebrará el lunes 16 de marzo en Pontevedra un Demo Day en el que presentará los proyectos finalistas de la convocatoria «Challenge-Based Social Innovation» y dará a conocer a sus ganadores. La jornada arrancará a las 10.00 horas en la sede de la Cámara.

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