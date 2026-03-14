El PP de Pontevedra pide un plan urgente de seguridad tras varias agresiones y peleas en la calle

Una agresión homófoba en la calle Doña Teresa de Pontevedra el pasado domingo, con un joven herido, y una pelea entre menores en la plaza de Barcelos, el viernes, así como otros episodios violentos en plena calle, ha llevado al PP a insistir en la necesidad de aplicar «un plan urgente de seguridad» en la ciudad. Por la agresión homófoba la Policía detuvo a tres presuntos implicados, que ya están en libertad con cargos, mientras que los agentes investigan desde ayer una pelea entre menores, de 12 a 14 años aproximadamente, ocurrida el viernes en la plaza de Barcelos.

La denuncia de este último episodio apunta a una agresión a una menor de 13 años. Fue la familia de la menor la que acudió en la mañana del jueves a denunciar los hechos, tras tener conocimientos del mismo. La agresión se habría producido en la tarde del viernes entre menores de entre 12 y 14 años de edad. Gracias a la existencia de un vídeo de la pelea, se ha podido identificar a los presuntos implicados. La Policía Nacional tomó ayer declaración a los menores, para después enviar a Fiscalía toda la documentación sobre el caso.

Según otras fuentes, supuestamente habría sido una menor la que agredió a la víctima, comenzando un forcejeo entre ambas en el que otras jóvenes se habrían involucrado dándole patadas y tirándole del pelo. La niña, de 13 años, habría acudido al hospital y presentado el parte de lesiones en la denuncia, junto con los vídeos.

Este episodio ha generado inquietud y preocupación entre padres de la ciudad, de la que ayer se hizo eco el PP. Su portavoz, Rafa Domínguez, reclama «la puesta en marcha de un plan urgente para reforzar la seguridad en la ciudad y evitar que hechos de este tipo vuelvan a repetirse». Señala que «es necesario reaccionar con rapidez y liderazgo institucional, con el objetivo de evitar que situaciones de violencia se repitan de nuevo. La seguridad no puede esperar. Cuando ocurren hechos graves, el Concello tiene que ponerse al frente, analizar qué está fallando y actuar con medidas concretas», afirmó.

El portavoz popular defendió la necesidad de «reforzar la prevención en las zonas con mayor concentración de ocio y actividad nocturna, mediante una mayor presencia policial, una mejor organización de los turnos y una planificación específica para los puntos donde se registran más incidencias».

Asimismo, planteó la puesta en marcha de «herramientas de vigilancia y prevención que permitan detectar situaciones de riesgo antes de que se produzcan agresiones, reforzando la coordinación entre Policía Local y Policía Nacional y revisando los dispositivos de seguridad en determinados espacios urbanos».

Domínguez también subrayó la importancia de «respaldar y fortalecer a la Policía Local, que atraviesa un momento complicado marcado por peticiones de traslado de agentes y conflictos internos que han llegado incluso a los tribunales tras la denuncia de una agente contra su superior por presunto acoso».

El portavoz popular insistió en que «Pontevedra debe seguir siendo una ciudad tranquila y convivencial, pero solo será posible si el gobierno municipal reconoce los problemas y actúa con decisión».