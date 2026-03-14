El PP exige la publicación en el BOE de la anulación de la Variante Oeste

El PP de Caldas de Reis ha reclamado la publicación inmediata en el BOE de la anulación del actual estudio informativo de la Variante Oeste, con el objetivo de dar tranquilidad a los vecinos afectados. Su portavoz, Fernando Pérez, aseguró que su grupo «no se fía del Gobierno central, del PSOE ni del alcalde, Jacobo Pérez», y advirtió que «hasta que no lo veamos oficial no nos vamos a creer nada».

Los populares también exigen que el Ejecutivo retome el trazado aprobado por unanimidad en el pleno municipal de 2008, al considerar que «sigue siendo la solución necesaria para desviar tráfico del centro urbano».

Pérez criticó además que el PSOE vincule este debate con la autovía Curro-Baión, al entender que no responde a las necesidades directas del municipio de Caldas.

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El portavoz popular también aprovechó para cargar contra el regidor caldense por excluir tanto al PP como al BNG de la reunión con el delegado del Gobierno, pese a que, según recordó, existía un acuerdo previo para acudir con todos los grupos políticos locales.