Paula Ríos cierra el ciclo «Ao Son do Piano»
El ciclo «Ao Son do Piano» se despedirá el miércoles 18 de marzo, a las 19.00 horas, en el Edificio Castelao del Museo de Pontevedra con una actuación de Paula Ríos dedicada a la música de la Generación del 27. La pianista ofrecerá un repertorio centrado en compositores vinculados a las vanguardias y al nacionalismo musical en España.
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