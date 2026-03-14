El nuevo parque infantil de Praza das Regas funcionará en un mes

El nuevo parque infantil de la plaza de As Regas, en el barrio de Valdecorvos, encara su recta final y abrirá sus puertas en aproximadamente un mes. Con una inversión municipal que supera los 127.000 euros, este espacio de 650 metros cuadrados da respuesta al evidente crecimiento poblacional de la zona, saldando así un compromiso directo con el vecindario.

Durante una visita a las obras acompañada del concejal de Servicios Urbanos básicos, Xaquín Moreda, la alcaldesa en funciones, Eva Vilaverde, confirmó que los elementos lúdicos ya están instalados y solo resta colocar el pavimento continuo de caucho. El recinto, que estará totalmente vallado, se divide en dos áreas por edades y cuenta con juegos inclusivos. Esta actuación garantiza la accesibilidad universal y consolida la estrategia local de modernizar las zonas de recreo.