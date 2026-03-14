Noche de misterio y años 20 en el Casino

El Liceo Casino de Pontevedra celebrará el 21 de marzo una Cena Baile ambientada en los años 20, con cóctel de bienvenida, menú especial y una trama de intriga detectivesca. El precio de la cena será de 37 euros. Las inscripciones y la retirada de entradas, tanto para socios como para no socios, podrán realizarse hasta el 18 de marzo.