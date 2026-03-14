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Mollavao pide más espacios vecinales

Más de medio centenar de personas respaldaron la presentación de la Asociación Vecinal de Mollavao, un movimiento que ya ronda los 40 socios. Entre las demandas planteadas en la reunión destacó la falta de espacios socioculturales y de reunión en el barrio, una carencia clave para reforzar la vida comunitaria.

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