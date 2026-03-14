Partido Popular
Luis López destaca su inversión frente al «sectarismo» y mira ya a 2027
El presidente provincial ve 2026 como un año «clave» para sentar las bases electorales
H.D.
El presidente provincial del PP de Pontevedra, Luis López, y la secretaria general provincial, Luisa Piñeiro, mantuvieron una reunión con alcaldes, portavoces, senadores y diputados nacionales y autonómicos de la comarca. Durante el encuentro, López subrayó la importancia de estas citas para «escuchar y poner en valor el trabajo que desarrollan las corporaciones locales de la comarca».
En su intervención, el dirigente popular defendió la gestión del partido durante el último año y agradeció la implicación de los cargos presentes. «Cuando uno está con la gente, la gente responde. En 2025 hubo muchos ejemplos de ello. Demostramos que donde otros ponían mucho sectarismo nosotros ponemos mucha inversión», afirmó.
López aseguró además que los buenos resultados logrados en 2025 fueron posibles gracias al trabajo conjunto de los representantes del partido en la provincia. Asimismo, animó a mantener esa línea de trabajo para convertir 2026 en un año clave y sentar las bases de las victorias electorales de 2027.
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