Latidos en el Mercado

El bullicio habitual del Mercado de Abastos de Pontevedra cambió ayer de ritmo por unas horas. Entre puestos de producto fresco, conversaciones de compra y cestas llenas, la salud cardiovascular se coló en el corazón de la plaza de la mano de los profesionales del centro de salud de Lérez, que sacaron la prevención de la consulta para llevarla a pie de calle.

La iniciativa, organizada en vísperas del Día Europeo para la Prevención del Riesgo Cardiovascular, convirtió un espacio cotidiano en un punto de encuentro para hablar de hábitos, riesgos y cuidados. La elección del mercado no fue casual, y es que pocos lugares reflejan mejor la vida diaria que un recinto en el que alimentación, rutina y convivencia forman parte del paisaje.

El mensaje de fondo era tan sencillo como urgente: Las enfermedades cardiovasculares siguen siendo una de las principales causas de muerte en España, donde representan en torno al 26,1 % de los fallecimientos. El dato impresiona aún más cuando se traduce en tiempo, porque se estima que una persona muere por esta causa cada cuatro minutos.

Frente a esa realidad, los sanitarios insistieron en la idea clave de que buena parte del riesgo puede reducirse. La hipertensión, el colesterol elevado, la obesidad, el tabaquismo, la diabetes o el sedentarismo forman parte de una cadena de factores que, en muchos casos, pueden prevenirse o controlarse con cambios en el estilo de vida. La Organización Mundial de la Salud calcula, de hecho, que hasta el 80 % de las muertes prematuras por enfermedad cardiovascular podrían evitarse.

La jornada arrancó con una escena poco habitual para un mercado, un «role-playing» educativo con el que las médicas Irene Ordóñez y Sara Menduiña tradujeron al lenguaje cotidiano conceptos médicos que a menudo suenan lejanos. La intención no era impartir una lección magistral, sino hacer comprensible, y cercana, una amenaza que muchas veces avanza en silencio.

Después fueron llegando las distintas piezas del puzzle. La doctora Zinnia Castiñeiras puso el foco en la alimentación saludable, la enfermera Ana Corbal explicó el impacto del tabaco sobre el corazón y los vasos sanguíneos, Teresa Villanueva habló de los efectos del alcohol y Lorena Eitor recordó que el ejercicio físico regular sigue siendo una de las herramientas más eficaces para reducir el riesgo cardiovascular.

Uno de los momentos más elocuentes no llegó de la mano de un profesional sanitario, sino de un paciente de la asociación PonteCorazón. Su testimonio, marcado por la experiencia de haber sufrido un infarto de miocardio, puso voz a las cifras y recordó que detrás de cada estadística hay una vida alterada, unos hábitos que cambian y una segunda oportunidad que no siempre llega a tiempo.

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El cierre tuvo también un componente simbólico. El alumnado del CIFP Carlos Oroza preparó una degustación de platos saludables elaborados con productos frescos y de proximidad, como una forma de demostrar que cuidarse no tiene por qué estar reñido con el placer de comer.