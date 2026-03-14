Innovación y debate sobre el monte

La Escola de Enxeñaría Forestal de la ciudad volverá a poner el foco en el monte con una nueva edición de la Semana Forestal, que se celebrará del 23 al 26 de marzo con un programa abierto al público y muy pegado a la realidad de un sector clave en Galicia. La investigación sobre incendios forestales, las salidas profesionales de los titulados y las líneas de trabajo que se desarrollan en el propio centro marcarán una cita que coincide con la celebración de San Leandro y con la conmemoración del Día Internacional de los Bosques.

La directora de la escuela, Ángeles Cancela, presentó este viernes la programación junto al presidente y la vicepresidenta de la Delegación de Estudantes, Miguel Picos y Beatriz Pazos, en un acto en el que subrayaron la implicación del alumnado en una semana que, con la colaboración del centro y de la Vicerrectoría del campus, sustituirá la actividad académica habitual por conferencias, mesas redondas y talleres. El arranque, además, tendrá un gesto simbólico, ya que el lunes se plantará un acebo a las puertas de la escuela, donado por el Laboratorio Rural de Paredes de Coura.

La jornada del lunes estará dedicada a los incendios forestales. Abrirá José Antonio Vega, exdirector del Departamento de Incendios do CIF Lourizán, con una conferencia sobre el papel de la investigación en la protección frente al fuego en Galicia. Le seguirán Ana Novo, con una charla titulada «Incendios desde el espacio»; Emanuel Oliveira, sobre el uso del fuego en la gestión del paisaje; y Juan Picos, que abordará la cooperación transfronteriza a través de los proyectos Firepoctep+ y Use4Forest. Por la tarde, la biodiversidad del río de Os Gafos será protagonista en una ruta divulgativa guiada por la Sociedade Galega de Historia Natural.

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El martes pondrá el acento en quienes pasaron por estas aulas y hoy siguen vinculados al centro o al sector. Cancela destacó la participación de «antiguos alumnos» en una mesa sobre investigación, mientras que otra cita posterior servirá, en palabras de Miguel Picos, para «proyectar ante el alumnado actual diferentes salidas profesionales». El miércoles habrá talleres de primeros auxilios e inteligencia artificial aplicada a la ingeniería forestal, además de un coloquio sobre prevención de riesgos y un simulador de maquinaria forestal. Y el jueves, la música pondrá el broche final al certamen.