Gómez Noya es el padrino de la Entre Rías Media Maratón 2026

La tercera edición de la Entre Rías Media Maratón continúa desvelando novedades de cara a su edición de 2026 y lo hace con un nombre propio de enorme prestigio: Javier Gómez Noya, considerado uno de los mejores triatletas de la historia, será el padrino oficial de la prueba, que se celebrará el próximo 17 de mayo entre O Grove y Sanxenxo.

El deportista gallego, nacido en Ferrol y referente mundial del triatlón durante más de dos décadas, cuenta con un palmarés espectacular que lo sitúa entre los grandes del deporte internacional. A lo largo de su carrera ha logrado cinco campeonatos del mundo de triatlón (2008, 2010, 2013, 2014 y 2015), además de una medalla de plata olímpica en los Juegos de Londres 2012 y varios títulos europeos, consolidándose como uno de los atletas más dominantes de su disciplina. Su presencia como padrino supone un impulso extraordinario para la prueba gallega, que se ha convertido en una de las citas más destacadas del calendario de running en Galicia.

La Entre Rías Media Maratón 2026, organizada por los concellos de O Grove y Sanxenxo bajo la dirección técnica de Nokao, volverá a reunir a miles de corredores en un recorrido espectacular que conecta algunos de los paisajes más emblemáticos de la costa gallega, pasando por lugares como la Isla de A Toxa o la playa de A Lanzada. El evento contará con dos modalidades: Media Maratón (21 km) y 10K.

Además, el sábado 16 de mayo se celebrarán las carreras infantiles gratuitas para niños y niñas de 0 a 13 años, reforzando el carácter familiar y participativo de la cita. La organización espera superar las cifras de participación del pasado año, cuando más de 2.200 corredores tomaron la salida en una jornada marcada por el ambiente festivo, el deporte y el entorno natural único de las Rías Baixas.

Noticias relacionadas

Con Javier Gómez Noya como padrino, la Entre Rías Media Maratón suma un embajador de lujo para una prueba que ya es sinónimo de deporte, paisaje y experiencia. Las inscripciones continúan abiertas hasta agotar dorsales en la web oficial: www.entreriasmediamaraton.com.