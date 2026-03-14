Golpe al fraude en las plazas PMR: cazan a 270 conductores en Pontevedra

La Policía Local de Pontevedra denunció durante el año pasado a 270 conductores por infracciones relacionadas con el uso indebido de plazas de estacionamiento reservadas para personas con movilidad reducida. Además, intervino 51 tarjetas por utilización fraudulenta o irregular, dentro de una campaña de vigilancia reforzada impulsada por el Concello.

La mayor parte de las sanciones, 246 en total, se tramitaron por estacionar sin la tarjeta correspondiente o utilizando una no válida. También se registraron 13 denuncias por parar sin autorización, 10 por estacionar obstaculizando pasos rebajados y una más por bloquear estos accesos con una parada.

En cuanto a las tarjetas retiradas, 35 fueron intervenidas por uso fraudulento, 11 por estar caducadas, tres por combinar caducidad y fraude y dos por ser fotocopias. De ellas, 16 pertenecían al Concello de Pontevedra, seis al de Poio y las 29 restantes a otros 24 municipios.

La concejala de Protección Ciudadana, Eva Vilaverde, recordó que «respetar las plazas de movilidad reducida no es solo cumplir la norma, es una cuestión de solidaridad básica entre vecinos». También advirtió de que la Policía Local mantendrá una vigilancia especial sobre estos espacios.

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En materia de transporte, los agentes detectaron 43 infracciones, casi el triple que en 2024. Se desglosan en 22 denuncias por transporte de mercancías, 8 al transporte escolar, 7 a taxis, 5 por mercancías perecederas y una al transporte sanitario. Entre las más destacadas se encuentra el caso de la denuncia de un ciudadano que realizaba servicios de taxi con su vehículo particular y la inmobilización de un autobús escolar con la ITV caducada.