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«Escape room» sobre seguridad vial en el IES Mestre Landín

«Escape room» sobre seguridad vial en el IES Mestre Landín | FDV

«Escape room» sobre seguridad vial en el IES Mestre Landín | FDV

La Policía Local de Marín organizó en la mañana de ayer una jornada de Educación Vial en el IES Mestre Landín, una actividad organizada a modo de escape room para 25 alumnos de entre 14 y 15 años, innovadora y muy participativa. Esta iniciativa tiene por objetivo enseñar a los estudiantes normas básicas de seguridad vial y algunas de las cuestiones más importantes relativas a primeros auxilios. La actividad de impulsó con la colaboración de la Jefatura Provincial de Tráfico de Pontevedra. Hace unos días, el subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, asistía a una actividad similar en el colegio SEI San Narciso, de Marín organizado por la DGT.

«Escape room» sobre seguridad vial en el IES Mestre Landín | FDV

«Escape room» sobre seguridad vial en el IES Mestre Landín | FDV

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