Educación
«Escape room» sobre seguridad vial en el IES Mestre Landín
La Policía Local de Marín organizó en la mañana de ayer una jornada de Educación Vial en el IES Mestre Landín, una actividad organizada a modo de escape room para 25 alumnos de entre 14 y 15 años, innovadora y muy participativa. Esta iniciativa tiene por objetivo enseñar a los estudiantes normas básicas de seguridad vial y algunas de las cuestiones más importantes relativas a primeros auxilios. La actividad de impulsó con la colaboración de la Jefatura Provincial de Tráfico de Pontevedra. Hace unos días, el subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, asistía a una actividad similar en el colegio SEI San Narciso, de Marín organizado por la DGT.
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