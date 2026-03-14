La ejecutiva local del PSOE rinde homenaje póstumo a Antón Louro

La Ejecutiva Local del PSdeG-PSOE de Pontevedra ha aprobado en una sesión extraordinaria convocada tras el fallecimiento de Antón Louro Goyanes, una declaración institucional en la que ensalza su figura política y humana y lamenta una pérdida que, a su juicio, deja «huérfana» no solo a la familia socialista, sino al conjunto de la ciudad.

En el texto, los socialistas destacan que Louro fue «una de las mentes más brillantes que tuvo la política gallega desde la restauración de la democracia» y subrayan su capacidad para alcanzar acuerdos por encima de las diferencias ideológicas. «Louro representa la grandeza de entregar su vida a unos ideales, a un país y a una ciudad que amaba por encima de todo», afirma la ejecutiva.

El PSOE local recuerda además su papel en el impulso del cambio político liderado por Emilio Pérez Touriño en 2003 y su trabajo en defensa de los intereses de Pontevedra desde distintas responsabilidades de gobierno.

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La agrupación agradeció también las muestras de afecto recibidas desde PP y BNG y anunció que ya trabaja con la familia de Louro para preparar un acto público de reconocimiento abierto a la ciudadanía.