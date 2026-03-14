La Diputación estudiará la opción de anexionar el CITA al Museo

La posible incorporación del Centro de Interpretación das Torres Arcebispais (CITA) al Museo de Pontevedra será estudiada por la Diputación de Pontevedra si recibe una solicitud formal del alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores. Así lo señaló el presidente provincial, Luis López, después de que la Comisión de Cultura del Concello aprobara una propuesta en ese sentido.

López aseguró que la institución está abierta a analizar alternativas para este espacio municipal, que «lleva más de un año cerrado». Asegura que están dispuestos a escuchar «cualquier propuesta que pase por enriquecer la oferta museística y cultural de Pontevedra», afirmó.

López interpretó la iniciativa como una «rectificación del gobierno local» respecto a la capacidad de gestión de la Diputación y reclamó disculpas por las críticas dirigidas en los últimos meses al vicepresidente Rafa Domínguez.

Otra de las noticias que dejó la intervención del presidente fue la inversión que se llevará a cabo en el centro Príncipe Felipe, que será «la más importante de su historia», resaltó López. La Diputación ha aprobado un proyecto de 3,5 millones de euros para mejorar la eficiencia energética del Centro Infantil Príncipe Felipe.

Las obras renovarán fachadas, ventanas, cubiertas y patios, además de reforzar la accesibilidad, modernizar la iluminación y la zona de juegos. El presidente aseguró que permitirá «un espacio más moderno, eficiente y adaptado a las necesidades de los niños».

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Por último, adelantó varios proyectos relacionados con el plan +Provincia. Por un lado, Poio obtendrá 364.000 euros para la rehabilitación de la PO-308, mientras que A Lama recibirá otros 50.000 euros para los gastos derivados de la programación cultural, deportiva y social.