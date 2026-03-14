Curso sobre edadismo y sexualidad en la UNED

La UNED de Pontevedra celebrará del 23 de marzo al 6 de abril el curso «Edadismo y Sexualidad en la Madurez: Desmontando Mitos y Muros Sociales», una propuesta para reflexionar sobre los prejuicios ligados a la edad y su impacto en la vida afectiva y sexual de las personas mayores. La actividad podrá seguirse en modalidad presencial y online.