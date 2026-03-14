La Cofradía do Corpo Santo estrena imagen para la Semana Santa de Pontevedra

La Cofradía Penitencial do Corpo Santo de Pontevedra vivió el pasado viernes, uno de los momentos más significativos de su calendario anual con la presentación oficial, ante los cofrades reunidos en la asamblea general anual, de la nueva imagen de "Jesús atado a la columna", recientemente incorporada a su patrimonio artístico y devocional.

La imagen representa a Jesús en el momento de la flagelación y fue elaborada en el taller de imaginería de la Basílica de la Gran Promesa de Valladolid, un reconocido centro de creación artística vinculado a la tradición escultórica castellana, del que han salido numerosas imágenes destinadas a la devoción y a la Semana Santa de distintas ciudades españolas.

La Cofradía Penitencial do Corpo Santo mantiene, desde sus orígenes, una estrecha vinculación con el Gremio de Mareantes de Pontevedra, colectivo que dio origen a la hermandad allá por el año 1925. Este arraigo histórico refuerza el carácter identitario de la cofradía y su profunda conexión con la tradición marinera y social de la ciudad, constituyendo un elemento esencial de su trayectoria a lo largo de más de un siglo de historia.

La adquisición de esta nueva imagen ha sido posible gracias al apoyo de Ence través de su Plan Social 2025, una colaboración que la cofradía califica de "determinante para materializar este proyecto largamente anhelado".

La nueva imagen fue bendecida por el párroco Floriano Ceferino Vargas, acompañado por el párroco de Lérez, Manuel Chouciño. El acto contó con la presencia de diversas autoridades y representantes del ámbito social y cultural. Entre ellos se encontraba Pablo Fernández, secretario xeral de Emprego de la Xunta de Galicia, quien este próximo Jueves Santo portará el Pendón de la Cofradía.

Asistieron también representantes de la Junta Coordinadora de la Semana Santa de Pontevedra, representantes de las cofradías de Nuestra Madre del Mayor Dolor, Nuestra Madre del Amor Hermoso, Nuestro Padre Jesús con la Cruz a Cuestas, Espíritu Santo y Nuestro Padre Jesús del Silencio, así como Mundo Nores, presidente de la A.C. Vides Novas, entidad que acompaña a la Cofradía cada Jueves Santo desde hace más de quince años.

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Por otra parte, la Cofradía ha reactivado su presencia en redes sociales con el objetivo de acercar su actividad a la ciudadanía y difundir el patrimonio y la tradición de la Semana Santa pontevedresa. Los interesados pueden seguir su actividad a través de Instagram (@cofradia_do_corpo_santo) y en Facebook en la página Cofradía do Corpo Santo.