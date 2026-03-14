Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Celta-LyonCoches pinchadosDirecto guerra Oriente PróximoPadres PonteareasConsumición mínima baresPodenco Abandonado Mos
instagramlinkedin

Charlas de Teresa Portela sobre su vida y carrera deportiva

La Diputación vuelve a aliarse con la siete veces olímpica Teresa Portela para llevar a toda la provincia una nueva edición de sus conferencias sobre deporte, valores y territorios. El presidente provincial, Luis López, anunció que tras el «éxito» de 2024, se celebrarán diez encuentros en otros tantos centros educativos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents