Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Celta-LyonCoches pinchadosDirecto guerra Oriente PróximoPadres PonteareasConsumición mínima baresPodenco Abandonado Mos
instagramlinkedin

Campus «Inglés en mi entorno» de la UNED en Portas

El Aula de Portas de la UNED acogerá del 6 al 17 de julio la décima edición del Campus «Inglés en mi entorno», una iniciativa dirigida a jóvenes de entre 10 y 15 años que combina el aprendizaje del idioma con actividades culturales, deportivas y de ocio en un entorno de convivencia.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents