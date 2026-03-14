Bodas de Plata de música

Estas Bodas de Plata de Moe serán celebradas pinchando hoy sábado en la sala Chanteclair de Valga, junto a la orquesta América de Vigo y los grupos Viaje a Oslo y Somoza Trío. A lo largo de este cuarto de siglo, el Dj gallego ha pinchado en muchas de las mejores salas y festivales de Galicia

Los 25 años de carrera en la música de Moe Dj han estado marcados por la evolución constante y por su profunda conexión con la pista de baile. Desde sus inicios, pinchando con vinilos, en una época en la que la selección musical y la técnica definían el oficio, pasando por la etapa del formato cedé, Moe Dj ha evolucionado acorde con el sector hasta llegar a la actual era digital, trabajando con las nuevas tecnologías pero manteniendo intacta la esencia del Dj: leer al público y crear momentos únicos a través de la música.

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A lo largo de estas dos décadas y media, su recorrido ha ido más allá de la cabina. Durante más de una década estuvo al frente de la sala Zona Zero, en Caldas de Reis, donde programó más de 400 actuaciones. Con el paso de los años, su actividad se amplió hacia la animación musical de todo tipo de eventos, sin perder su sello personal. «Antes culturizaba desde el escenario. Ahora, además, utilizo mi experiencia y mis armas para poner a bailar al personal en muy diferentes contextos», explica.