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Asamblea del Rotary Club en el hotel Juan Carlos I de Sanxenxo

Una imagen de la recepción. | FDV

Una imagen de la recepción. | FDV

El alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, recibió a miembros del Rotary Club, que celebró ayer su asamblea. Ésta tuvo lugar en el hotel Juan Carlos I e intervinieron, entre otros, el presidente del Rotary Pontevedra, el gobernador saliente y el gobernador electo del distrito de Rotary Internacional.

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