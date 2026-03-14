El Arenas Club - Pontevedra CF suspendido por la inundación del terreno de juego

El Pontevedra CF acaba de comunicar a través de sus redes sociales la suspensión del partido que se iba a disputar esta tarde ante el Arenas de Getxo. El motivo que ha llevado a la suspensión del encuentro no es otro que el que se venía rumoreando en los últimos días. El terreno de juego del conjunto vasco se encuentra en condiciones impracticables para el duelo que estaba fijado para las 16.15 horas en el Municipal de Fadura.

Así informa el club a través de un comunicado oficial en su cuenta de X: «El Arenas Club - Pontevedra CF, previsto para hoy a las 16:15, queda suspendido debido al estado del terreno de juego, completamente inundado por las condiciones meteorológicas».

Además, adelantan que en los próximos días se comunicará la nueva fecha para la disputa del encuentro correspondiente a la jornada 28 de la Primera Federación.

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El duelo ante el Arenas llegaba en un momento vital de la campaña para el cuadro lerezano. Como aseguró su entrenador, Rubén Domínguez, el equipo afrontaba el partido con la posibilidad de sumar —en marzo— los 45 puntos en la clasificación, una cifra considerada por el ourensán como «el gran objetivo del año».