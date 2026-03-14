Ángel Calvo Ulloa y Juan Canela serán los comisarios de la Bienal de Pontevedra de 2027

El jurado del concurso público convocado por la Diputación para seleccionar el equipo comisarial de la 33 Bienal de Pontevedra, que se celebrará de mayo a agosto de 2027, acordó elegir la candidatura presentada por Ángel Calvo Ulloa y Juan Canela. La propuesta fue seleccionada entre cuatro alternativas, cuyos proyectos fueron evaluados por un jurado presidido por Ángeles Tilve, directora del Museo de Pontevedra, e integrado por Nuria Enguita, directora del Museo de Arte Contemporáneo de Lisboa, y Susana González, directora del Centro de Arte y Colección de la Fundación María José Jove, incorporadas como perfiles externos de especial relevancia en el panorama artístico contemporáneo. Completó el jurado Carlos Cuadrado, secretario general de la Diputación de Pontevedra.

Tras analizar las candidaturas presentadas, el jurado acordó seleccionar el proyecto de Ángel Calvo Ulloa y Juan Canela, por "constituir una propuesta sólida desde el punto de vista conceptual, curatorial y técnico, con un discurso bien articulado que establece una fuerte conexión con el territorio, el paisaje y las tradiciones culturales", según la Diputación.

Se valoró especialmente la "capacidad del proyecto para trasladar un relato histórico y simbólico al presente mediante un planteamiento contemporáneo y accesible, así como su atención a la producción local, la incorporación de artistas emergentes y el potencial para fortalecer la proyección cultural de la Bienal".

El concurso establece un premio de hasta 10.000 euros para la propuesta ganadora, cantidad que se integrará como anticipo de los honorarios profesionales fijados en 70.000 euros. Con esta decisión, que marca el cierre del proceso de evaluación de candidaturas, se abre la fase de formalización administrativa del contrato a través del cual Ángel Calvo y Juan Canela se convertirán en los responsables de definir el proyecto de la próxima edición de la Bienal, que se celebrará entre mayo y agosto de 2027.

Ángel Calvo Ulloa (Lalín, 1984) vive y trabaja entre Madrid y Galicia. Es comisario y escritor. Licenciado en Historia del Arte por la Universidade de Santiago de Compostela y máster en Arte Contemporáneo: Creación e investigación por la Universidade de Vigo.

Fue co-comisario, junto con Marta Mestre, de 'O Fantasma da Liberdade / Anozero Bienal de Coimbra 2024'. Entre sus últimos proyectos destaca 'Jordi Teixidor. No-res', en la Sala Alcalá 31 (Madrid); 'Juan Uslé. Ese barco en la montaña', en el Museo Reina Sofía (Madrid); '¿Adónde irá él pájaro que no vuele?', en La Casa Encendida (Madrid); 'Humores y Espesores', de Rodríguez-Méndez, en el CA2M (Móstoles); 'El sueño de la cólcedra', de Teresa Lanceta, en el Museo Patio Herreriano (Valladolid); 'Siron Franco: Pensamento insubordinado (Trabalhos, 1961-2023)', en el MAC Goiàs (Brasil); 'Anidar en el gesto: unas estanterías de Alberto', en la Fundación Cerezales ( León); 'Autoconstrucción. Piezas sueltas. Juego y experiencia', de Antonio Ballester Moreno, en Artium (Vitoria-Gasteiz); y 'Complexo Colosso', CIAJG (Guimarães).

Desde 2011 comisarió también en instituciones como Caixaforum (Barcelona), MARCO (Vigo), CCEMx (Ciudad de México), Fundación Luís Seoane (A Coruña), Tabacalera (Madrid), Centro Párraga (Murcia) o EACC (Castellón), entre otras.

Juan Canela (Sevilla, 1980) vive y trabaja en Ciudad de Panamá. Es licenciado en Historia del Arte por la Universidade de Santiago de Compostela. Es curador jefe del Museo de Arte Contemporáneo de Panamá y miembro del comité asesor del Instituto Cader de Arte Centroamericana del Reina Sofía.

Recientemente fue curador del programa Encuentros en Artbo Bogotá (2025), con el-curador de la 23 Bienal de Arte Paiz en Guatemala (2023) y curador de El Patio ABC Baja California, México (2023-2024).

Anteriormente fue como director Artístico de ZsONAMACO Ciudad de México (2020-2023); curador asociado del Centro de Residencias Artísticas de Matadero Madrid (2020-2021) y Research and Symposium Associate de la osloBIENNALEN FIRST EDITION (2019-2020). Fue con el-fundador y con el-director del programa de residencias BAR project en Barcelona (2012-2020) y fue parte de la comisión de programas de HANGAR Barcelona (2016-19). Junto a Ángel Calvo Ulloa publicó el libro 'Desde lo curatorial. Conversaciones, experiencias y afectos' (2020) con la editorial Consonni.

Noticias relacionadas

La 33 Bienal de Pontevedra se celebrará entre mayo y agosto de 2027 y desarrollará su programa expositivo en espacios que" refuerzan la voluntad de concentrar el proyecto en el corazón museístico de la ciudad". Las sedes principales serán los edificios del Museo de Pontevedra: el Edificio Castelao, el Edificio Sarmiento, la Iglesia de Santa Clara y la nave central de las Ruinas de Santo Domingo. Como novedad, esta edición incorporará también una sede en Vigo, en la Sala de Exposiciones de la Sede Afundación, ampliando así el alcance territorial del proyecto.