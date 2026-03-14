Servicios sociales
1,2 millones de euros para reforzar el SAF de la provincia
Hugo de Dios
Los Servizos Sociais Comunitarios de los municipios de la provincia se ven reforzados con los 2,9 millones de euros aprobados por la Diputación de Pontevedra. Esta inversión se divide en 1,2 millones para sufragar el Servizo de Axuda no Fogar y los 1,7 millones restantes cubrirán los costes de los Servizos Sociais Comunitarios.
El municipio más beneficiado de la comarca será Poio, que percibirá 110.796 euros, mientras que Campo Lameiro será el que recibirá menos cuantía, con 23.560 euros. El resto de concellos obtendrán: Sanxenxo (101.683), Cerdedo-Cotobade (70.630), Caldas (65.622), Cuntis (58.512), Ponte Caldelas (52.423), Portas (43.178), Barro (39.068), A Lama (37.577), Vilaboa (34.490) y Moraña (30.298).
- Una persecución nocturna acaba con un coche policial volcado en un solar en Pontevedra
- «Mi vida está dividida en dos, una parte aquí, en Pontevedra y, la otra, en Brasil»
- Se inician las obras del centro termal tras más de una década de tramites
- Lujo inmobiliario en el centro
- Detenido un pontevedrés por apalear a su pareja porque le escondió la consola de videojuegos
- Os Palleiráns: «Queremos ser los Rolling Stones gallegos»
- La nueva base de Portas refuerza la red del distrito forestal Caldas -O Salnés
- Malestar vecinal en el barrio pontevedrés de Santa María por la vuelta del trapicheo