1,2 millones de euros para reforzar el SAF de la provincia

Los Servizos Sociais Comunitarios de los municipios de la provincia se ven reforzados con los 2,9 millones de euros aprobados por la Diputación de Pontevedra. Esta inversión se divide en 1,2 millones para sufragar el Servizo de Axuda no Fogar y los 1,7 millones restantes cubrirán los costes de los Servizos Sociais Comunitarios.

El municipio más beneficiado de la comarca será Poio, que percibirá 110.796 euros, mientras que Campo Lameiro será el que recibirá menos cuantía, con 23.560 euros. El resto de concellos obtendrán: Sanxenxo (101.683), Cerdedo-Cotobade (70.630), Caldas (65.622), Cuntis (58.512), Ponte Caldelas (52.423), Portas (43.178), Barro (39.068), A Lama (37.577), Vilaboa (34.490) y Moraña (30.298).