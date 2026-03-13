Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Xunta informa en Poio de ayudas femeninas para emprender

El delegado territorial de la Xunta, Agustín Reguera, informó en Poio sobre las ayudas Emega al emprendimiento femenino durante su visita a Moxena’s Coffee, beneficiado con 20.000 euros. «La Xunta mantiene un compromiso firme con la igualdad», destacó.

