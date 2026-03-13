La única oferta para el estudio de la vivienda no analiza las zonas tensionadas

La contratación del estudio sobre el mercado residencial continúa avanzando con una única empresa con propuesta para el Concello de Pontevedra. La alcaldesa en funciones, Eva Villaverde, explicó que Ingeniería Insular es, por el momento, la única firma presentada para elaborar este informe, cuyo presupuesto de licitación asciende a 96.800 euros. La oferta económica de la empresa canaria se sitúa en 74.371,48 euros, IVA incluido.

Pese a ello, Villaverde subrayó que la apertura de la propuesta económica no supone todavía la adjudicación definitiva del contrato. «Todo cabe indicar que, si no hay ningún error en la documentación, sería la adjudicataria», señaló, al tiempo que insistió en que ahora deben emitirse los informes técnicos que determinen si cumple todas las condiciones exigidas.

Noticias relacionadas

Según el informe del expediente, la empresa obtuvo 31,5 puntos sobre 40 en los criterios evaluables mediante juicio de valor. Sin embargo, en la documentación del sobre B figuran como no ofertados dos apartados relativos a la calidad y experiencia del equipo técnico como son la redacción de memorias para declaraciones de nuevas áreas de rehabilitación y la elaboración de documentos de diagnosis para zonas de mercado tensionado. El estudio busca radiografiar la situación de la vivienda y orientar futuras decisiones municipales.