La UNED aborda edadismo y sexualidad

La UNED de Pontevedra celebrará del 23 de marzo al 6 de abril un curso sobre edadismo y sexualidad en la madurez, coordinado por Rafael Cotelo y con Lorena Cochón como ponente. La actividad, presencial y online, busca desmontar prejuicios sobre envejecimiento, afectividad, salud sexual e igualdad en las personas mayores.

