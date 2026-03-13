La UNED aborda edadismo y sexualidad
La UNED de Pontevedra celebrará del 23 de marzo al 6 de abril un curso sobre edadismo y sexualidad en la madurez, coordinado por Rafael Cotelo y con Lorena Cochón como ponente. La actividad, presencial y online, busca desmontar prejuicios sobre envejecimiento, afectividad, salud sexual e igualdad en las personas mayores.
