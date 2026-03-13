San Xulián se moviliza contra un plan de la empresa de basura «a 50 metros de casas»

Los planes de la empresa de limpieza del Concello de Marín de establecer en la antigua cantera de Pardavila su base de operaciones con la nueva concesión ha topado con el rotundo rechazo vecinal. Los residentes han creado la Plataforma Veciñal de San Xulián para mostrar su rechazo «a la pretensión de instalación de un aparcamiento, taller, lavadero de camiones y punto limpio municipal» en esa ubicación, «a apenas 50 metros de viviendas».

El colectivo ya ha mantenido una asamblea en la que se alertó de que «la localización propuesta resulta totalmente inadecuada, al tratarse de una parcela ubicada en suelo rústico de uso dotacional, en un entorno rural habitado y muy próximo la viviendas». La plataforma apunta que «la instalación se pretende situar a 25 metros de un curso fluvial, a apenas 50 metros de viviendas y frente a una parada de autobús escolar», por lo que señala que «suscita serias dudas de legalidad urbanística, ambiental y sanitaria».

Al respecto, hace referencia a normativa como «la Lei do Solo de Galicia, relativa a los usos permitidos en suelo rústico, la Lei de Augas por la cercanía al curso fluvial y el riesgo de vertidos., la de Ruidos, por la cercanía de las viviendas a una instalación con tráfico constante de camiones y actividad mecánica., la ley de residuos y suelos contaminados, por la presencia de un punto limpio y almacenamiento de residuos, y la de evaluación ambiental, que podría obligar a un estudio de impacto ambiental previo».

Insisten los afectados en que «la actividad prevista podría generar ruidos, vertidos contaminantes, manipulación de residuos, proliferación de roedores e insectos en la zona y un incremento significativo del tráfico pesado, con consecuencias directas sobre la calidad de vida de los vecinos y sobre el medio natural».

«Desde la Plataforma Veciñal consideramos que no es razonable situar una infraestructura de este tipo en una parroquia rural habitada, existiendo alternativas mucho más idóneas», explican los vecinos, que recuerdan que «la propia empresa dispone actualmente de una nave en el polígono industrial de Barro, una zona industrial preparada para este tipo de actividad y lejana de las viviendas».

Por todo esto, «manifestamos nuestro rechazo frontal a la instalación de esta infraestructura en la cantera de Pardavila i esperamos de los responsables políticos municipales a defensa de los intereses vecinales. El rural, una vez más tiene que soportar lo que nadie quiere. Cualquier iniciativa para la instalación nos va a tener enfrente , dentro de la legalidad, como no podría ser de otra manera», concluye la plataforma.