Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Celta-LyonDirecto guerra Oriente PróximoPadres PonteareasHeridos crucero frente a GaliciaRestricciones Hostelería VigoPodenco Abandonado MosMayor camping autocaravanas Galicia
instagramlinkedin

Santo Domingo

Las Ruinas abren al público el domingo, hasta el 31 de octubre

Las Ruinas de Santo Domingo vuelven a abrir al público el domingo, después del cierre invernal, y se podrán visitar hasta el 31 de octubre. El pasado año casi 124.000 personas pasaron por este recinto, el más visitado de todas las sedes del Museo de Pontevedra.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents