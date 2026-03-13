Rubén Domínguez: «Si alguien se desilusiona con el equipo tercero, ¿qué vamos a hacer?»

El Pontevedra afronta este fin de semana una de esas salidas que miden de verdad las aspiraciones de un equipo. Los granates visitan al Arenas de Getxo en la jornada 28 de Primera Federación y lo hacen, según avanzó Rubén Domínguez, con buenas sensaciones, con todos los efectivos recuperados y con la intención de dar un paso más hacia su gran objetivo del curso.

El entrenador confirmó que prácticamente podrá contar con toda la plantilla. «Estamos todos disponibles», explicó, tras recuperar a Álex González, Alberto Gil y Comparada, aunque perderá a Diego Gómez por sanción al cumplir ciclo de amarillas.

Domínguez espera un partido de máxima exigencia ante un rival al que no escatimó elogios. El Arenas, recién ascendido, está firmando una campaña notable y se ha mostrado especialmente sólido como local. «Es un equipo propositivo, que aprieta y que está haciendo una gran temporada», resumió el técnico granate, que restó valor a las estadísticas para poner el foco en lo puramente competitivo y en las circunstancias del encuentro.

Más allá del análisis del rival, el técnico granate quiso lanzar un mensaje de respaldo a sus jugadores. Tras varias semanas instalado en posiciones de privilegio, el equipo se mantiene tercero y en zona de play-off, una situación que, a su juicio, no siempre se está valorando como merece. «Parece que no tiene valor sostenerse donde nos estamos sosteniendo», lamentó. «Deberíamos ser los que más ilusión tenemos», añadió.

Domínguez también defendió la evolución táctica del equipo y su crecimiento defensivo, dejando claro que el sistema con tres centrales no busca protegerse más, sino «presionar más alto», aunque el esquema está beneficiando notablemente las capacidades defensivas del equipo.

Noticias relacionadas

Con once jornadas por delante, el Pontevedra se presenta en Getxo con la meta inmediata de «asegurar cuanto antes la permanencia». A partir de ahí, el discurso es claro. «Hay que sumar entre 13 y 15 puntos más» para seguir persiguiendo el sueño del play-off por el que «todos tenemos que remar a favor», concluyó Domínguez.