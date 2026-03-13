Pontevedra: Sanidade implanta un cribaje con IA para detectar la retinopatía diabética de forma ágil y segura

El conselleiro de Sanidade, Gómez Caamaño, presentó este viernes en el centro de salud Virxe Peregrina el innovador proyecto de cribaje automático de retinopatía diabética que, apoyado en la inteligencia artificial, comenzará a funcionar de manera inmediata en el área sanitaria de Pontevedra.

Acompañado por el delegado territorial de la Xunta, Agustín Reguera; del director general de Asistencia Sanitaria, Alfredo Silva, y del gerente del área sanitaria, José Flores, el titular de Sanidad explicó que la aplicación de la IA en el diagnóstico de la retinopatía diabética permitirá evaluar, de forma ágil y segura, la aparición de cualquier signo precoz de patología en los pacientes que sufren diabetes y que necesitan un control periódico.

De este modo, los pacientes tendrán un acceso inmediato a los resultados de la prueba y, en aquellos casos en los que la IA detecte algún signo de sospecha patológica, se registrará una consulta con el oftalmólogo para su valoración. La diferencia es sustancial con respecto a la situación actual, ya que a día de hoy prácticamente todas las retinografías realizadas en atención primaria son remitidas al servicio hospitalario de oftalmología para su interpretación.

Entre las ventajas de esta nueva herramienta destacan la dotación de un sistema de triaje automatizado, la reducción de la carga hospitalaria al evitar derivaciones innecesarias al oftalmólogo y la mejora de las coberturas de cribaje, al posibilitar que más personas realicen las pruebas.

"Galicia es líder en la regulación de la inteligencia artificial y en la transformación digital de la Sanidad", destacó Gómez Caamaño, recordando que la Xunta está movilizando una inversión de 1,4 millones de euros de fondos europeos para incorporar diversas soluciones tecnológicas al sistema sanitario público gallego.

En concreto, el Servicio Galego de Saúde está impulsando el empleo de la Inteligencia artificial en sus cribajes de detección de cáncer de mama y próstata, en pruebas de cribaje citológico y en la valoración de imágenes de radiología simple (tórax, patología osteomuscular y columna), entre otras pruebas.

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El titular de Sanidade concluyó su intervención reconociendo el trabajo de los profesionales del área sanitaria de Pontevedra y O Salnés, al tiempo que reafirmó el liderazgo de Galicia en el ámbito de la transformación digital sanitaria.