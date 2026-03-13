Se presenta la nueva asociación de Mollavao

El vecindario de Mollavao celebró ayer la primera reunión oficial de la recientemente constituida Asociación Veciñal del barrio, una entidad presidida por Mateo González creada este mismo año «con la voluntad de consolidar al movimiento vecinal que viene trabajando en el barrio desde el año 2017», según sus promotores, que añaden que «la formalización como asociación supone ahora un paso adelante que refuerza a la organización colectiva, permite un diálogo directo con las instituciones y dota al movimiento de una estructura estable para representar los intereses comunes del vecindario».