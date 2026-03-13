Portas refuerza la seguridad viaria

El Concello de Portas ejecuta una mejora de seguridad vial en el cruce de Lantaño, en la EP-8004, con una inversión de 48.352,48 euros financiada por la Diputación de Pontevedra. La obra reorganizará el tráfico y habilitará dos marquesinas, una por sentido, para proteger a escolares de Domingo Fontán.