Portas refuerza la seguridad viaria
El Concello de Portas ejecuta una mejora de seguridad vial en el cruce de Lantaño, en la EP-8004, con una inversión de 48.352,48 euros financiada por la Diputación de Pontevedra. La obra reorganizará el tráfico y habilitará dos marquesinas, una por sentido, para proteger a escolares de Domingo Fontán.
