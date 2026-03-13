Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Portas refuerza la seguridad viaria

El Concello de Portas ejecuta una mejora de seguridad vial en el cruce de Lantaño, en la EP-8004, con una inversión de 48.352,48 euros financiada por la Diputación de Pontevedra. La obra reorganizará el tráfico y habilitará dos marquesinas, una por sentido, para proteger a escolares de Domingo Fontán.

