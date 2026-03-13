Pontevedra resuelve su nueva etapa de reforma de calles por 3,8 millones

El gobierno local ha resuelto su programa de mejora y reurbanización de calles del casco urbano. Con un presupuesto de adjudicación de 3,8 millones de euros, el Concello ya ha contratado las reformas en Rosalía de Castro, dentro del proyecto del vial de Mollavao, en Casimiro Gómez, en Luís Seaone y en la Rúa das Pereiras. La empresa E. C. Casas ejecutará todas salvo la de Luís Seoane, adjudicada a Construcciones Vale.

La actuación en Rosalía de Castro es la más ambiciosa, tras años de trámites. Con 3.163.000 euros se transformará una vía interurbana en una calle urbana, con el desvío del tráfico de entrada hacia la avenida de Marín El objetivo es liberando Rosalía de Castro del tráfico de entrada y su integración urbana, además de rehabilitar el «solar de los circos», donde se localiza el vial de Mollavao. Este nuevo acceso constituye un enlace transversal de aproximadamente 100 metros de longitud entre la avenida de Marín (PO-12) y la calle Rosalía de Castro (antigua PO-546). Será de dos carriles con sentido de doble de circulación. Tendrá dos glorietas: una glorieta en la avenida de Marín y otra en Rosalía de Castro.

La segunda parte de la actuación se centra en la reurbanización de Rosalía de Castro (entre Manuel del Palacio y el puente del ferrocarril al puerto). Llevará aceras de ancho mínimo de 2 metros, alcanzando en la mayor parte del recorrido los 2,5-3 metros. El proyecto incluye pasos de peatones elevados, la renovación integral de todos los servicios municipales (abastecimiento, saneamiento y alumbrado), mobiliario y jardinería. Además, se crearán dos zonas de coexistencia, una de ellas delante de la plaza de Mollavao y la otra frente al colegio Juan Sebastián Elcano.

En el caso de Luis Seaone, entre la avenida de Vigo y Josefina Arruti, se trata de un proyecto de mejora de la accesibilidad por 331.000 euros. La idea es «transformar una vía con problemas de estacionamiento y accesibilidad en un espacio de convivencia de alta calidad urbana. El proyecto busca resolver los diferentes problemas detectados en la calle, como el excesivo número de vehículos mal estacionados y el mínimo espacio peatonal», según el gobierno local.

Se prevé la instalación de una especie de plataforma única, incluyendo dos plataformas de 80 centímetros para sortear el desnivel. Entre las mejoras urbanísticas, se incluye la renovación de los servicios de pluviales y abastecimiento, la instalación de nuevo mobiliario urbano y nueva iluminación. Se incluye también un jardín vertical que contará con diez tipos de flores y habrá iluminación led en el suelo para favorecer que no haya sombras.

Por su parte, con Casimiro Gómez se retoman las mejoras de calles en la zona de San Antoniño. Este vial acumula años sin actuaciones y presenta un notable deterioro Su reforma se adjudicó por 948.000 euros para actuar en 185 metros con la eliminación de barreras arquitectónicas, creación de itinerarios peatonales accesibles, instalación de aceras de dos metros de ancho y pasos de peatones elevados, colocación de pavimento podotáctil diferenciado, habilitación de zonas de descanso y nuevo mobiliario urbano público. y cambio de los servicios, además de instalar bancos, papeleras y aparcabicis y plantar arbolado.

El tráfico mantendrá la dirección y el sentido actual, que es de doble dirección en algunas zonas y de dirección única en otras.

La Rúa das Pereiras une Pedra do Lagarto con la PO-542 y en su caso se llevará a cabo una canalización de pluviales, dando lugar a una mejora de la estructura de los firmes y de la accesibilidad en una superficie de 495 metros lineales, que cuenta con una inversión de 185.000 euros y un plazo de cuatro meses. Para su ejecución fue necesaria la autorización de la Xunta para la conexión con la PO-542, permiso ya recibido.

Además de estas actuaciones, el Concello adjudicó ayer, también a la empresa E. C. Casas, las obras de canalización de pluviales y pavimentación en Outeiro, en la parroquia de Lérez, por 285.000 euros y cuatro mese de plazo. Además, estudia cinco ofertas Una de ellas limitada a ciertos ámbitos) para un plan de asfaltados en todo el municipio por cerca de 5,5 millones de euros.