Píscore actúa en Caldas de Reis

La Diputación de Pontevedra llevará este domingo, 15 de marzo, al Auditorio Municipal de Caldas de Reis, el espectáculo Molto Barroco, de la compañía Píscore, dentro del circuito +Escénicas. La función, dirigida a todos los públicos, comenzará a las 19.00 horas y forma parte de la programación provincial de teatro.