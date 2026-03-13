Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Celta-LyonDirecto guerra Oriente PróximoPadres PonteareasHeridos crucero frente a GaliciaRestricciones Hostelería VigoPodenco Abandonado MosMayor camping autocaravanas Galicia
instagramlinkedin

Píscore actúa en Caldas de Reis

La Diputación de Pontevedra llevará este domingo, 15 de marzo, al Auditorio Municipal de Caldas de Reis, el espectáculo Molto Barroco, de la compañía Píscore, dentro del circuito +Escénicas. La función, dirigida a todos los públicos, comenzará a las 19.00 horas y forma parte de la programación provincial de teatro.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents