La musealización del centro de A Telleira durará dos meses

El Concello de Sanxenxo ha adjudicado a Amazing Up la museografía del Centro de Interpretación de A Telleira en Vilalonga por 133.100 euros y un plazo de ejecución de dos meses. La musealización deberá garantizar la accesibilidad y la comprensión de los contenidos para públicos diversos, atendiendo a distintos rangos de edad, origen, nacionalidad y nivel educativo. La museografía deberá ser atractiva, didáctica e inclusiva, ofreciendo diferentes niveles de profundidad para adaptarse tanto a visitantes ocasionales como a aquellos interesados en un conocimiento más detallado.

El objetivo es que el espacio se convierta en un foco de difusión de los valores ecológico y etnográficos de toda la zona que fomente el turismo ambiental y ornitológico, especialmente en los meses de otoño e invierno cuando más de 200 especies de aves eligen este humedal para invernar.

El centro se encuentra dentro del Complejo Intermareal Umia-O Grove y el edificio es objeto de una mejora integral. Además, se ordenará la parcela circundante para crear un pequeño aparcamiento acotado, evitando la dispersión actual de vehículos. La redistribución del espacio interior incluirá la oficina de Medio Ambiente, la sede de SEO BirdLife, una sala de exposición permanente, una sala multiusos, un espacio para talleres de interpretación y otras dependencias.