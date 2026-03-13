En marcha veinte cooperativas escolares de Primaria y ESO

La Diputación ha entregado los NIF a las cooperativas escolares participantes en las modalidades de Primaria y ESO del programa DepoEmprende. Se presentó una veintena de proyectos impulsados por alumnos de nueve centros educativos, entre ellos uno de Cerdedo-Cotobade, el CEIP de Carballedo. DepoEmprende es un programa de la Diputación que pretende fomentar el espíritu emprendedor entre el alumnado con cooperativas escolares para familiarizarse con el mundo empresarial.