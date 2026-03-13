Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Celta-LyonDirecto guerra Oriente PróximoPadres PonteareasHeridos crucero frente a GaliciaRestricciones Hostelería VigoPodenco Abandonado MosMayor camping autocaravanas Galicia
instagramlinkedin

DepoEmprende

En marcha veinte cooperativas escolares de Primaria y ESO

En marcha veinte cooperativas escolares de Primaria y ESO | FDV

En marcha veinte cooperativas escolares de Primaria y ESO | FDV

La Diputación ha entregado los NIF a las cooperativas escolares participantes en las modalidades de Primaria y ESO del programa DepoEmprende. Se presentó una veintena de proyectos impulsados por alumnos de nueve centros educativos, entre ellos uno de Cerdedo-Cotobade, el CEIP de Carballedo. DepoEmprende es un programa de la Diputación que pretende fomentar el espíritu emprendedor entre el alumnado con cooperativas escolares para familiarizarse con el mundo empresarial.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents