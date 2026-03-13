Investigan a un andaluz por corrupción de menores con cinco víctimas en Caldas y dos en Almería

La justicia investiga a un hombre por un delito de corrupción de menores con, al menos, cinco víctimas en el partido judicial de Caldas de Reis y dos en el de Almería.

El hombre, con domicilio en Gádor (Almería), está investigado por delitos de corrupción de menores ya que contactaba con las víctimas por Internet y vía telefónica y, después de ganarse su confianza, les pedía fotos y vídeos de contenido sexual a cambio de regalos.

"Con total desprecio por la integridad e indemnidad sexual de los menores les exigía fotografías, vídeos y la realización de videollamadas en las que aparecen los menores masturbándose, o practicando diversas conductas de índole sexual", indica un auto del Tribunal Supremo, fechado a 26 de febrero de 2026.

La investigación fue iniciada por el actualmente Tribunal de Instancia de Caldas de Reis, Sección Civil y de Instrucción, Plaza número 1, ya que cinco de las víctimas tienen domicilio en este partido judicial.

Durante la indagación descubrieron, a través de datos del móvil del hombre investigado, que hay otras víctimas en diferentes partidos judiciales de España. En concreto, determinaron que, al menos, en el partido judicial de Almería hay dos víctimas.

Ante esto, el Tribunal Supremo acordó que el juzgado de Caldas de Reis se haga cargo de la investigación relacionada con los menores gallegos, y que el juzgado de Almería se encargue de los dos menores andaluces.

Noticias relacionadas

Para ello, indica que la competencia corresponde al juzgado de Almería, al desarrollarse en dicho partido judicial "elementos principales del delito objeto de investigación y ser el domicilio de los menores al tiempo de la comisión de los hechos".