Foro Empresa invita al titular de la Diputación

Foro Empresa Pontevedra ha abierto la inscripción para su XL Almuerzo-Coloquio, que se celebrará el 25 de marzo en el Liceo Casino con la participación del presidente de la Diputación, Luis López Diéguez. La ponencia, titulada Construíndo unha provincia extraordinaria, incluirá un turno de preguntas. El plazo concluye el 24 de marzo.