Foro Empresa invita al titular de la Diputación
Foro Empresa Pontevedra ha abierto la inscripción para su XL Almuerzo-Coloquio, que se celebrará el 25 de marzo en el Liceo Casino con la participación del presidente de la Diputación, Luis López Diéguez. La ponencia, titulada Construíndo unha provincia extraordinaria, incluirá un turno de preguntas. El plazo concluye el 24 de marzo.
- Una persecución nocturna acaba con un coche policial volcado en un solar en Pontevedra
- «Mi vida está dividida en dos, una parte aquí, en Pontevedra y, la otra, en Brasil»
- Lujo inmobiliario en el centro
- Detenido un pontevedrés por apalear a su pareja porque le escondió la consola de videojuegos
- Pontevedra adjudica por 3,1 millones el vial de Mollavao y la humanización de Rosalía de Castro
- Os Palleiráns: «Queremos ser los Rolling Stones gallegos»
- Rueda y Ramallo revisan planes por cerca de 8 millones de euros
- La nueva base de Portas refuerza la red del distrito forestal Caldas -O Salnés