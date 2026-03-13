Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

«Food trucks» por la gastronomía

La Diputación de Pontevedra continúa la ruta de O Sabor das Rías Baixas con «food trucks» en Ponte Caldelas, O Porriño y Valga los días 14, 15 y 18 de marzo. La campaña promociona las fiestas gastronómicas de la provincia con degustaciones, información y apoyo al turismo y economía local.

