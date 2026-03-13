Certamen nacional
Un estudiante de Adina representa a Galicia en la Olimpiada de Geografía
De 17 años, competirá en León en abril
Sanxenxo
El alcalde, Telmo Martín, y la concejala de Educación, Nati Parada, recibieron ayer en Alcaldía a Marcos Carramal Fernández, un estudiante de 2º de Bachillerato del IES de Vilalonga, de 17 años, que representará a Galicia en la Olimpiada Nacional de Geografía. Acudió acompañado del profesor de Geografía e Historia y preparador para las pruebas previas a nivel autonómico y ahora para las que celebrarán en León, Gonzalo Ballesteros
Marcos Carramal, vecino de Adina, quedó primero en las pruebas celebradas en Santiago y ahora se prepara para las Olimpiadas de Geografía que se celebrarán en León los días 17 y 18 de abril, organizada por el Colegio de Geógrafos y la Asociación Española de Geografía.
