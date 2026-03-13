Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Duato y Grandinetti, en Pontevedra

Ana Duato y Darío Grandinetti protagonizarán hoy a las 20.30 horas, La Música en el Auditorio de la Sede de Afundación en Pontevedra. Dirigida por Magüi Mira y escrita por Marguerite Duras, la obra forma parte de la Temporada de Abonos de teatro. Las entradas continúan a la venta y quedan muy pocas para asistir mañana.

