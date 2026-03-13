Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Celta-LyonDirecto guerra Oriente PróximoPadres PonteareasHeridos crucero frente a GaliciaRestricciones Hostelería VigoPodenco Abandonado MosMayor camping autocaravanas Galicia
instagramlinkedin

Domínguez impulsa un giro económico

Rafa Domínguez, se comprometió a impulsar la transformación económica de la ciudad tras reunirse con asociaciones empresariales. Los colectivos reclamaron menos burocracia, licencias más ágiles y mejoras en infraestructuras y servicios. Domínguez planteó una ventanilla única municipal y apoyo para atraer inversión y empleo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents