Doble grado del campus con Oporto

La Facultade de Comunicación del campus de Pontevedra estrenará el próximo curso una nueva vía para ampliar la formación de su alumnado sin salir del ámbito natural de sus estudios. Los alumnos del grado en Publicidad y Relaciones Públicas de la Universidade de Vigo podrán optar a una doble titulación internacional gracias a un convenio con el Instituto Politécnico do Porto que les abrirá la puerta a conseguir también la licenciatura en Marketing del ISCAP, uno de los centros integrados en la institución portuguesa.

La iniciativa tiene una lectura especialmente relevante para Pontevedra, ya que sitúa a la facultad lerezana como punto de partida de una colaboración académica transfronteriza que conecta de forma directa el campus con Oporto. Para el alumnado, la fórmula supone reforzar un perfil que ya de por sí mira al mercado de la comunicación, la estrategia comercial y la gestión de marcas con una formación complementaria en márketing.

El sistema diseñado por ambas instituciones se basa en el reconocimiento mutuo de créditos entre dos titulaciones que se consideran afines. Para lograr los dos títulos, eso sí, no bastará con el recorrido habitual. Quienes se incorporen al programa deberán terminar primero sus estudios en su universidad de origen y cursar más tarde un año académico adicional en el centro de destino, con un total de 60 créditos ECTS.

En el caso de los estudiantes del campus pontevedrés, eso implicará completar doce materias de la licenciatura en Marketing del ISCAP. A la inversa, los portugueses que se sumen al programa tendrán que cursar nueve asignaturas en la Facultade de Comunicación, incluido el trabajo de fin de grado.

La profesora Ana Dopico, coordinadora del programa en la UVigo, explica que el convenio fija una tabla de equivalencias entre ambas titulaciones y concreta también qué materias deberá asumir cada estudiante para poder obtener el segundo diploma. El programa estará abierto cada curso a un máximo de cinco alumnos por institución. En la UVigo podrán presentarse quienes hayan superado el primer curso del grado.

La selección se hará en función del expediente académico, la motivación y las competencias lingüísticas. El acuerdo recoge además que el alumnado deberá demostrar un nivel suficiente de comprensión y expresión en portugués, gallego o español para seguir las clases con normalidad y afrontar las evaluaciones.

Otra de las ventajas del programa es que los admitidos quedarán exentos del pago de tasas académicas y administrativas en la universidad de acogida, aunque sí deberán afrontar los importes vinculados a la expedición del título y a la certificación final.

En la Facultade de Comunicación, la respuesta inicial ha sido positiva. La decana, Emma Torres, define el programa como «una oportunidad buenísima» y subraya que la convocatoria arrancó con más solicitudes que plazas en el centro pontevedrés. A su juicio, se trata de una opción que encaja de forma natural con el propio grado, complementando la formación.

Además del beneficio directo para el alumnado, la iniciativa refuerza la proyección exterior del campus de Pontevedra. La vicerrectora de Internacionalización, Maribel del Pozo, considera que el acuerdo mejora las competencias lingüísticas, hace más atractivo el título y sirve como base para futuras colaboraciones, incluso de cara a poner en marcha titulaciones internacionales conjuntas.