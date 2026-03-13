La Diputación financia un plan de Juan XXII en el parque de Castiñeiras

La Diputación impulsa con 55.000 euros anuales el Proyecto Natura XXIII de la Fundación Juan XXIII en el parque forestal de Castiñeiras a través de un convenio firmado con el objetivo de crear empleo de carácter social en actividades medioambientales. La diputada y alcaldesa de Marín María Ramallo visitó el Lago Castiñeiras acompañada de Diego Chapela, José Marino y Carmen Moreira, de la Fundación Juan XXIII, para comprobar los trabajos de mantenimiento del parque que ya realizan personas con discapacidad.

Ramallo dijo que «este convenio tiene varias cuestiones relevantes. Por una parte, inyectamos una inversión necesaria que permite que personas con discapacidad desarrollen un oficio y se aseguren un futuro profesional. Por otra parte, apostamos por el mantenimiento de la mayor joya forestal que tenemos» con tareas de desbroce, limpieza, podas y plantación de árboles.

Noticias relacionadas

Además, aseguró que dentro de este convenio se incluye «la creación de un Plan Director que abarca una superficie de 60 hectáreas entre las Comunidades de Montes de San Martiño y Santa Cristina, de Vilaboa, y de Santomé de Piñeiro, de Marín».