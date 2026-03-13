Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Celta-LyonDirecto guerra Oriente PróximoPadres PonteareasHeridos crucero frente a GaliciaRestricciones Hostelería VigoPodenco Abandonado MosMayor camping autocaravanas Galicia
instagramlinkedin

Salud

Una de cada diez personas adultas sufre algún tipo de daño renal

Los cribados con análisis de sangre y de orina pueden determinar el estado de los riñones

La enfermedad renal es silenciosa hasta que está avanzada

Una mujer deja que le midan la tensión en el puesto informativo de Alcer ayer en Pontevedra.

Una mujer deja que le midan la tensión en el puesto informativo de Alcer ayer en Pontevedra. / GUSTAVO SANTOS

Ana López

Pontevedra

El 10% de la población adulta sufre algún tipo de daño renal y cada año se producen muertes prematuras por complicaciones asociadas a la enfermedad renal.

Para advertir sobre la importancia de mantener la salud de nuestros riñones al día, diferentes asociaciones de pacientes salieron ayer a informar a la población con motivo del Día Mundial del Riñón, que se celebra cada 12 de marzo.

En Pontevedra el colectivo Alcer instaló un puesto informativo en el «hall» del Hospital Provincial, en el que, además de repartir folletos, tomaron la tensión a las ciudadanía y les obsequiaron con manzanas.

«La enfermedad renal es una enfermedad silenciosa que hasta que está en un estadío muy avanzado no se sabe que se tiene. A veces, cuando ya te la encuentran, en días o meses ya tienes que empezar con un tratamiento: la diálisis o, en el peor de los casos, un trasplante», resume Nuria Cruz, presienta de Alcer Pontevedra.

El problema es que los síntomas no llaman mucho la atención: cansancio, mal sabor de boca, picores, retención de líquidos...

Noticias relacionadas

La diabetes y la presión arterial alta son las dos causas principales de la enfermedad renal, de ahí que ayer se le tomase este valor a la ciudadanía en general. Los cribados pueden determinar a través de una analítica de sangre o de orina el estado de los riñones.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents