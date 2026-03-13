Salud
Una de cada diez personas adultas sufre algún tipo de daño renal
Los cribados con análisis de sangre y de orina pueden determinar el estado de los riñones
La enfermedad renal es silenciosa hasta que está avanzada
El 10% de la población adulta sufre algún tipo de daño renal y cada año se producen muertes prematuras por complicaciones asociadas a la enfermedad renal.
Para advertir sobre la importancia de mantener la salud de nuestros riñones al día, diferentes asociaciones de pacientes salieron ayer a informar a la población con motivo del Día Mundial del Riñón, que se celebra cada 12 de marzo.
En Pontevedra el colectivo Alcer instaló un puesto informativo en el «hall» del Hospital Provincial, en el que, además de repartir folletos, tomaron la tensión a las ciudadanía y les obsequiaron con manzanas.
«La enfermedad renal es una enfermedad silenciosa que hasta que está en un estadío muy avanzado no se sabe que se tiene. A veces, cuando ya te la encuentran, en días o meses ya tienes que empezar con un tratamiento: la diálisis o, en el peor de los casos, un trasplante», resume Nuria Cruz, presienta de Alcer Pontevedra.
El problema es que los síntomas no llaman mucho la atención: cansancio, mal sabor de boca, picores, retención de líquidos...
La diabetes y la presión arterial alta son las dos causas principales de la enfermedad renal, de ahí que ayer se le tomase este valor a la ciudadanía en general. Los cribados pueden determinar a través de una analítica de sangre o de orina el estado de los riñones.
