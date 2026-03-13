Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Diez máquinas llevan a cabo la limpieza a fondo de las aceras en Poio

Las actuaciones ya han comenzado en las parroquias de Valiñas, Ánkar, Campelo y Raxó

Los operarios municipales limpian las calles tras los temporales. | FDV

H .D.

Poio

El Concello de Poio ha puesto en marcha una limpieza intensiva de aceras en todo el municipio para reforzar el mantenimiento urbano coincidiendo con la llegada de la primavera. Los trabajos de rehabilitación, con máquinas de agua a presión, se desarrollarán de forma progresiva por las distintas parroquias para eliminar suciedad, manchas y restos orgánicos. El operativo, que ya actúa con una decena de máquinas en Valiñas, Ánkar, Campelo y Raxó, se ha activado tras las lluvias de las últimas semanas y después de priorizar la retirada de restos en la playa de Lourido.

TEMAS

