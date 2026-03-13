Cuntis busca ideas para impulsar el deporte local

El alcalde de Cuntis, Manuel Campos, y la teniente de alcalde, Conchy Campos, participan en el Congreso de Deporte y Municipalismo celebrado en Zaragoza. El foro se centra en la financiación, la gestión de instalaciones y el turismo deportivo. Buscan aplicar nuevas ideas para mejorar infraestructuras, apoyar a los clubes y promover hábitos saludables.