Congreso de Zaragoza
Congreso de Zaragoza

Cuntis busca ideas para impulsar el deporte local

Las jornadas buscan mejorar y apoyar a clubes

El alcalde y la teniente de Cuntis en el foro celebrado en Zaragoza.

El alcalde y la teniente de Cuntis en el foro celebrado en Zaragoza. / FdV

Hugo de Dios

Cuntis

El alcalde de Cuntis, Manuel Campos, y la teniente de alcalde, Conchy Campos, participan en el Congreso de Deporte y Municipalismo celebrado en Zaragoza. El foro se centra en la financiación, la gestión de instalaciones y el turismo deportivo. Buscan aplicar nuevas ideas para mejorar infraestructuras, apoyar a los clubes y promover hábitos saludables.

