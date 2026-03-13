Contrato de revisión de atracciones festivas
El Concello saca a concurso la contratación para supervisar las instalaciones y el montaje de las atracciones de feria durante las fiestas de Santiaguiño y la Peregrina, desde 2026 hasta 2029. El contrato cuenta con un presupuesto de 118.483,20 euros para los cuatro años. El gobierno local aprovechó para subrayar que «la seguridad es de suma importancia» n.
