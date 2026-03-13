El Concello propone que el CITA sea gestionado por la Diputación

La posible cesión del Centro de Interpretación das Torres Arcebispais (CITA) a la Diputación centró la comisión de Cultura de Pontevedra. El órgano aprobó por unanimidad una moción, impulsada por el PP y enmendada por el BNG, para negociar con la institución provincial la gestión del espacio.

El concejal de Cultura, Demetrio Gómez, defendió esta vía como una fórmula para integrar el CITA en una oferta patrimonial más amplia y coordinarlo con otros recursos como el Palacete de las Mendoza, donde la Diputación ya dispone de personal. Según sostuvo, el objetivo es mejorar el funcionamiento del centro y ofrecer a los visitantes una visión conjunta de la historia de la ciudad.

La reapertura inmediata, sin embargo, queda descartada. Gómez aseguró que sigue siendo ═«imposible» por motivos técnicos. Aunque ya se ha reparado la maquinaria de climatización y deshumidificación, el Concello trabaja todavía en la mitigación del radón, cuyos niveles superan los 300 becquerelios por metro cúbico. Un informe plantea un sistema de ventilación para rebajarlos, aunque todavía se estudia cómo aplicarlo sin que afecte a la plaza de Santa María.